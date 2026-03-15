Murat Kaytaz: Sergen Yalçın\'a serum bağlandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle Süper Lig'de 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası flaş röportaja çıkamadı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, zorlu maçın açıklamalarda bulundu.

''SERUM BAĞLANDI''

Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın maç sonunda rahatsızlanmasının ardından serum bağlandığını ifade ederek, "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı." dedi.

''ONU ÜZERİMİZDEN ATTIK''

Mücadeleyi değerlendiren Murat Kaytaz, "Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettik. Üzerimizden attık onu. Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''PERFORMANSI ÇOK İYİ''

Sözlerine devam eden Kaytaz, "Orkun çok güzel bir gol attı. 4 gün sonra Kasımpaşa maçımız var. Oruç tutan bir oyuncumuz ve onu dinlendirmek istedik. Gerçekten performansı çok iyi. Bizim için ve milli takım çok değerli bir oyuncu. Olaitan'ı sol kanatta kullanıyoruz ama ona oyun kurulumunda özel görevler veriyoruz. Farklı bir şekilde, merkez opsiyonlarında değerlendiriyoruz. Bizim için iyi oluyor, rakipleri böyle zora sokmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.