Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı

15.03.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle röportaja çıkamadı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, deneyimli hocaya serum bağlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle Süper Lig'de 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası flaş röportaja çıkamadı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, zorlu maçın açıklamalarda bulundu.

''SERUM BAĞLANDI''

Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın maç sonunda rahatsızlanmasının ardından serum bağlandığını ifade ederek, "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı." dedi.

''ONU ÜZERİMİZDEN ATTIK''

Mücadeleyi değerlendiren Murat Kaytaz, "Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettik. Üzerimizden attık onu. Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''PERFORMANSI ÇOK İYİ''

Sözlerine devam eden Kaytaz, "Orkun çok güzel bir gol attı. 4 gün sonra Kasımpaşa maçımız var. Oruç tutan bir oyuncumuz ve onu dinlendirmek istedik. Gerçekten performansı çok iyi. Bizim için ve milli takım çok değerli bir oyuncu. Olaitan'ı sol kanatta kullanıyoruz ama ona oyun kurulumunda özel görevler veriyoruz. Farklı bir şekilde, merkez opsiyonlarında değerlendiriyoruz. Bizim için iyi oluyor, rakipleri böyle zora sokmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    Adamsın Orkun Allah kabul etsin 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:13:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.