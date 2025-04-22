Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasını yönetmesi beklenen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakayı yönetemedi. Bir süre dördüncü hakem olarak görev yapan Taşkınsoy, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

TAŞİKARDİ RAHATSIZLIĞI VAR

Orta hakem olarak görev yapması planlanan Abdullah Buğra Taşkınsoy müsabakaya dakikalar rahatsızlandı. Kulüp doktorların ilk müdahaleyi yaptığı Taşkınsoy taşikardi (kalp çarpıntısı) nedeniyle maçı yönetemedi.

DÖRDÜNCÜ HAKEMLE YER DEĞİŞTİ

Bu gelişme üzerine maçta dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle müsabaka yaklaşık 15 dakikada geç başladı. Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada TFF'den gelen talep üzerine soyunma odasına gitti.

14 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem Buğra Abdullah Buğra Taşkınsoy, iyi olduğunu ifade etmesine rağmen TFF'nin soyunma odasına göndermesinden kısa bir süre sonra da hastaneye kaldırıldı.

DOKTOR, DÖRDÜNCÜ HAKEM OLDU

Karşılaşmanın 14. dakikasında dördüncü hakemlik görevini de bırakmak zorunda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.