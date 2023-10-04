Bir de gol atan Wifried Zaha\'dan Manchester United maçı itirafı

Temsilcimiz Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

"BU GECE BÜYÜK BİR GECE"

Attığı gole değinen Zaha, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak. Bu gece, benim için büyük bir gece" sözlerini sarf etti.

"OTOBÜSTE ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞINI AÇTIK"

Yıldız futbolcu sözlerine , "Bu takımın bir inancı var. Bu takım hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Geriye düşşek de kafamızı kaldırmamız gerektiğini biliyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalini kurduğum bir şeydi. Otobüste Şampiyonlar Ligi marşını açtık. Sonunda bunu başardığımı hissettim. En iyilere karşı yeteneklerimi gösterebileceğim bir sahne" ifadelerini kullandı.