Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
19.02.2026 17:19
İngiliz gazeteci Matt Davies, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı maçı değerlendirdi. Matt Davies, Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun bu maça damga vurabileceğini belirterek, ''Aston Villa maçında iyi oynadığını biliyorum ve Türkiye Ligi'nde de epey etkili görünüyor. Bu nedenle ona çok dikkat etmeliler.'' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde İngiliz gazeteci Matt Davies, eşleşmeye dair dikkat çeken yorumlar yaptı.

''ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUZ''

Eşleşmeyi yorumlayaran Matt Davies, "Vitor Pereira'nın gelişi sonrası bu maç olduğundan daha heyecanlı hale geldi. Haliyle yeni bir teknik direktörün gelişi takıma farklı bir dinamizm katıyor. Forest, özellikle deplasmanda oldukça düşmanca bir atmosferde oynayacağı için zor bir maç olacağını biliyoruz." dedi.

"FOREST'IN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG"

Nottingham Forest'ın ilk önceliğinin ligde kalmak olduğunun altını çizen İngiliz gazeteci, "Kesinlikle ilk öncelikleri Premier League. Küme düşmek tam anlamıyla bir felaket olur. Takımın en iyi oyuncuları başta olmak üzere birçok ismi kaybedebiliriz. Ayrıca yeniden yükselmenin garantisi de yok. Premier League'de olamazsa kulüp içinde bazı kişilerin işlerini kaybetme ihtimali bile var." sözlerini sarf etti.

''ONA ÇOK DİKKAT ETMELİLER''

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio'ya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Davies, "Marco Asensio bu maça damga vurabilir. Aston Villa maçında iyi oynadığını biliyorum ve Türkiye Ligi'nde de epey etkili görünüyor. Bu nedenle ona çok dikkat etmeliler." yorumunu yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    kuşlar kaçmasın galatasaray gibi olun 0 0 Yanıtla
18:27
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
