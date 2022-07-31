1 altın 1 bronz madalya kazanan Golf Milli Takımı, yurda döndü

Macaristan'da 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2022 European Ladies Team Shield Championship ile 2022 European Men's Team Shield Championship'de golf milli takımı Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonu olurken, Erkek Milli Golf Takımı ise Avrupa Erkek Takımlar 3'üncüsü oldu.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen şampiyonada erkek ve kadın takımı olmak üzere toplam 8 sporcuyla müsabakalara katılan milli takım yurda döndü. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 17.20'de Budapeşte'den İstanbul'a gelen milli takım oyuncuları, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan Golf Federasyonu Sportif Direktörü Erol Şimşek, "Bayanlar şampiyonada birinci olurken, erkekler de 3'üncü oldu. 1 altın 1 bronz madalya ile Türkiye'ye döndük. Çok mutluyuz, kızlar inanılmaz bir başarı gösterdi" dedi.

Milli sporcu Can Gürdenli ise "Pozisyondan gayet memnunuz. 2'nci maçı kaybettiğimiz gün bayağı üzüldük ama yılmadık. Son günde maça ilk günmüş gibi çıktık ve bronz madalya aldık" diyerek duygularını ifade etti.

Takım olarak Avrupa Şampiyonu olan Golf Kadınlar Milli takımı kaptanı Zeynep Süalh ise "Gerçekten güzel ve başarılı bir hafta geçirdik. Kolay olmadı çok çalıştık gerçekten başarıyla dönmek gerçekten gurur verici bir şey" diye konuştu.