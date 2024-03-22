Macaristan'da düzenlenen Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda üç milli eskrimci ana tabloya kaldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda ön eleme maçlarında rakiplerini mağlup eden Enver Yıldırım, Muhammed Furkan Kalender ve Furkan Yaman, ana tabloya yükseldi.
Milli sporcular ana tabloda son 64 müsabakalarını yarın oynayacak.
Öte yandan milli eskrimciler Arda Tanerler, Kerem Çağlayan, Tolga Aslan ve Adem Doruk Küpeli ön eleme maçlarını geçemedi.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yenerek galibiyet elde etti.
Sivasspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptılar. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Baharın gelişini simgeleyen ve Türk dünyasında renkli etkinliklere sahne olan Nevruz Bayramı, Kazakistan'da coşkuyla kutlanıyor. Başkent Astana ve en büyük şehir Almatı'da düzenlenen etkinliklerde halk oyunları, konserler ve geleneksel spor müsabakaları gerçekleştirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nevruz Bayramı'nın ülkede çeşitli temalarla 10 gün boyunca kutlandığını belirtti ve birlik mesajı verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Bak, Türkiye'nin Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip olduğunu belirtti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise Fatih'i sportif alanlar açısından avantajlı bir ilçe haline dönüştürdüklerini söyledi.
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