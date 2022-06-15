Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti

İngiltere ile Macaristan, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Molineux Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Macaristan, İngilizlere tarihi bir yenilgi tattırdı.

MACARİSTAN'DAN İNGİLTERE'YE FARKLI TARİFE

Karşılaşmada Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 70'de Roland Sallai, 80'de Nagy ve 89'da Gazdag kaydetti. Öte yandan İngiltere'den John Stones, 82'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

GRUP LİDERLİĞİNE YÜKSELDİLER

Gruptaki ilk maçta da İngiltere'yi mağlup eden Macaristan, bu sonuçla 7 puana yükseldi ve grup lideri oldu. İngiltere ise 4. maçında da galibiyet elde edemedi.