Maccabi Tel Aviv: Beşiktaş'la Mücadeleye Hazır - Son Dakika
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Maccabi Tel Aviv: Beşiktaş'la Mücadeleye Hazır

Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş ile oynayacakları maçta iyi bir sonuç almak için mücadele edeceklerini belirtti.

27.11.2024 23:47
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'la Macaristan'da karşılaşacak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de teknik direktör Zarko Lazetic, iyi bir sonuç almak için çabalayacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Nagyerdei Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zarko Lazetic, "Yarışmacı ve mücadele eden bir takımız. Şu an kendi sahamızda oynama avantajımız olmasa da en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş gibi güçlü ve harika oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yüzde yüzümüzü verip iyi bir sonuç almak için çabalayacağız." diye konuştu.

Lazetic, siyah-beyazlıların ev sahibi avantajından yoksun olması ile ilgili bir soruyu, "Bu hissi biliyoruz. Biz de kendi sahamızda oynamıyoruz ve bu avantajı kullanamıyoruz. Bu gerçeği kabul edip devam etmek zorundayız. Ben de taraftarlara karşı oynamak isterdim. Tüpraş Stadı'na Partizan'da yardımcı antrenörken gelmiştim. Herkes taraftarla oynamak ister. Umarım gelecekte her şey daha iyi olur ve yine taraftarlarla oynarız." diye cevapladı.

Oyuncularının çok sayıda maç oynamasını değerlendiren Lazetic, "Buna biz karar veremiyoruz. Maçlara en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Şimdi Avrupa maçı var ama bu bizim elimizde olan bir durum değil. Buna adapte olmak zorundayız." dedi.

Amsterdam'da saha dışında yaşanan olaylarla ilgili bir soruya Lazetic, "Ben sadece futbola odaklanan bir teknik direktörüm. Olaylarla ilgili bir şeyler gördük. Bunun oyuncu grubuna etkisi oldu. Sonrasında ligde maç oynadık ve işler normale döndü. Ben sadece futbolu, Beşiktaş maçının tekniğini ve taktiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Stojic: "Beşiktaş çok iyi bir takım"

Maccabi Tel Aviv'in futbolcularından Nemanja Stojic ise şunları kaydetti:

"Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörü ve oyuncuları var. Yaşananlar Beşiktaş'a özel değil. Bazen futbolda böyle düşüşler oluyor. Maçla ilgili analizimizi yaptık. Sahada her şeyimizi verip bildiklerimizi yapmak için mücadele edeceğiz. Yarın istediğimiz gibi oynamak zorundayız. Ancak bu şekilde şansımız olabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Maccabi Tel Aviv: Beşiktaş'la Mücadeleye Hazır - Son Dakika

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