Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların asbaşkanı Mete Vardar, müsabakanın hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi ve çok sert sözlerle eleştirdi.

"AHLAKTAN YOKSUN HAKEM"

"Ahlaktan yoksun hakem!" diyerek sözlerine başlayan Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

"BU HAKEMİN ÇOCUĞU OLSAM YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"

Beşiktaşlı yönetici, ""Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır! Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle konuşmasının noktaladı.