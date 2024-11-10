Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm - Son Dakika
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Spor

Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm

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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, RAMS Başakşehir maçının ardından karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'a sert sözlerle tepki gösterdi. "Ahlak yoksunu hakem" diyerek sözlerine başlayan Vardar, "Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" dedi.

10.11.2024 22:45  Güncelleme: 23:14
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların asbaşkanı Mete Vardar, müsabakanın hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi ve çok sert sözlerle eleştirdi.

"AHLAKTAN YOKSUN HAKEM"

"Ahlaktan yoksun hakem!" diyerek sözlerine başlayan Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

"BU HAKEMİN ÇOCUĞU OLSAM YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"

Beşiktaşlı yönetici, ""Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır! Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle konuşmasının noktaladı.

Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm

Mete Vardar, Başakşehir, Beşiktaş, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Kont Almasi:
    Ahlaktan bahseden ahlaksız yönetici... eğer o pozisyon penaltı ise İcardi ye yapılan 3 kez penaltı olur Galatasaray maçında... başarısızlığınızı ona buna saldırarak ört bas etmeye çalışan vasat kulüp.. 188 14 Yanıtla
  • serkan kaya:
    Bjk de fenere uydu 68 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADEM ARSLAN FETO TAŞ DIYECEKTIN DEMI INTERNETE GIR BAK HANGI ESKI YONETICINIZ FETOS UN DIBINDE HADI UÇ PIRTTT 64 4 Yanıtla
  • Adem Arslan:
    fetosaray bu sene uefayi alir babalari öldü diye verirler bunlara 25 32 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HANI 5 ATTIĞINIZ MACTA HAKEM BASKA BIR DIYARDANMIYDI PENALTI JOKERİ BITINCE GAKLAMALAR BASLADI 52 3 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut:
    Ne olmuş olabilir ki merak ettim girip bakacağım 36 2 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Türk Hakemleri İstemiyoruz Çoğu Rüşvet Alıyor Bunu Herkes Biliyor.. 9 9 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    ıngaaaaaaa ıngaaaaaaa 14 3 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Beşiktaşlı olarak söylüyorum Bugüne kadar çok hakkı yenilen takım her zaman beşiktaştır ama bugün bu kadar abartılacak ne oldu bende BİLMİYORUM 12 5 Yanıtla
  • YoH null:
    tüm takımlar lig bitene kadar hakem bahanesi olacak:) hep ayni hikaye hakem hakem hakem başka bisi yok 6 0 Yanıtla
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