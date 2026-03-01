Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi

01.03.2026 21:22
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sonuncu Bucaspor 1928, İnegölspor'a 4-0 yenilerek kümede kalma umutlarını tüketirken, teknik direktör Özcan Sert trafik kazası geçirdi. İnegöl'den dönüş yolunda ciddi bir kaza yapan Sert, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşarken bir de kaza geçirdiğini ifade eden Sert, tüm arayanlara teşekkür etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren sonuncu Bucaspor 1928, deplasmanda Play-Off hattında yer alan İnegölspor'a 4-0 yenilerek umut tüketirken, teknik direktör Özcan Sert ise trafik kazası geçirdi.

''MAÇIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞARKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM''

İnegöl'den dönüş yolunda ciddi bir kaza yaptığını açıklayan Özcan Sert, "İnegölspor ile oynayıp kaybettiğimiz maçın üzüntüsünü derinden yaşarken eve dönüş yolunda ciddi bir trafik kazası geçirdim. Çok şükür sağlığımız iyi. Öğrenip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.

''BU ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKALIM''

Takımın durumunu da değerlendiren Sert, "Zor zamanında Bucaspor adının büyüklüğünü bilerek ve büyük taraftarını mutlu etmek için buraya geldik. Onları mutlu edemediğimiz her gün için kendilerinden özür dilerim. Neredeyse tamamı geçen sezon U19 oynayan, 26 maçta 13 puan alan, son 11 maçında 4 puanı olan bir takımı kısa bir periyotta ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyor olsak da 2 maç itibarıyla başarılı olamadık. Bu çocuklar bu kulübün geçmişi, bugünü ve daha önemlisi yarınlarıdır, yarınlarda başarmak için bu çocuklara sahip çıkalım. Eminim onlar da kalan maçlarda çok daha iyi performanslar göstereceklerdir. Bugün ve bundan sonra olacak tüm mağlubiyetlerde hocaları olarak tüm sorumluluk bana aittir" dedi.

