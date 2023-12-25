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Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı - Son Dakika
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Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı

Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Icardi, elmacık kemiğini kırdı. Yıldız futbolcunun durumu, yapılacak kontroller sonrasında netleşecek.

25.12.2023 - 00:01,  Güncelleme: 00:18
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı.

KIRIK RESPİT EDİLDİ

Mücadele sırasında gol atmak için hamle yapan Arjantinli yıldız, direğe çarptı. Sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
DURUMU BELLİ DEĞİL

İbrahim Demir'in haberine göre, Mauro Icardi'nin elmacık kemiği (zigomatik) kırıldı. Bu kırığa bağlı olarak yüzünde şişlik ve morluk meydana gelen yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Maçta direğe çarpan Icardi\'nin elmacık kemiği kırıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı - Son Dakika
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