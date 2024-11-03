Maçta Martı Sürprizi

Spor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal Stadı'nda Tekirdağspor ile Karasuspor arasında oynanan maçın 60. dakikasında sahaya inen martı renkli görüntüler oluşturdu. Sahada dolaşan ve çevresinde gelişen pozisyonlarda kaçmayan martı ortaya renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. haftasında Tekirdağspor, Karasuspor'u konuk etti. Mücadelede sürpriz bir misafir de vardı. Maçın 60. dakikasında sahada görülen martı, renkli görüntüler oluşturdu. Martı, müsabaka sırasında oyuncuların arasında dolaşırken, taraftarlar ise bu durumu ilgiyle karşıladı. Yaklaşık 30 dakika kadar sahada kalan martı, gürültü ve sesten de kaçmadı.

Tribünde yer alan bazı taraftarlar da birbirlerine martıyı gösterdi ve eğlenceli anlar ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ