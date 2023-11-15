 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular - Son Dakika

Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular

15.11.2023 16:27  - Güncelleme: 16:44

Konyaspor Basketbol Takımı'nın Balıkesirspor'u yendiği maç sonrası tribünde ''Konyalım'' şarkısının çalınması sonrası oyuncular gerildi. Olayda Konyaspor'un maskotu yerde kalırken şarkı bir anda değişti ve Kurtlar Vadisi'nden ''Cendere'' çalmaya başladı. Bunun üzerine rakip oyuncuların üzerine yürümeye çalışan maskotu, oyuncular ve teknik ekip sakinleştirdi.

Balıkesirspor ile oynanan basketbol maçında Konyaspor'un maskotu kavgaya karıştı. Maç sonu ortalığın gerilmesi sonrası yerde kalan maskot daha sonra ayağa kalktı ve salonda çalan "Cendere" müziğinin de etkisiyle rakip basketbolcuların üzerine yürümeye çalıştı.

MASKOT, RAKİP SPORCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın sona ermesinin ardından salonda "Konyalım yürü" parçası çaldı. Bunun üzerine saha içinde gerginlik yaşanırken Konyaspor maskotu yerde kaldı. Daha sonra yerden kalkan maskot şarkının Kurtlar Vadisi'nden "Cendere"ye dönmesinin ardından rakip basketbolcuların üzerine yürümeye çalıştı.

VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kimi basketbolsever yaşananları doğru bulmazken kimi de salonda çalan "Cendere" parçasına dikkat çekti.

İşte o anlar:

Maçta ortalık bir anda karıştı! Şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular
Maçta ortalık bir anda karıştı! Şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular
Maçta ortalık bir anda karıştı! Şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular
Maçta ortalık bir anda karıştı! Şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular

Balıkesirspor, basketbol, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir
18:00 Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü
18:00 Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçı Mısır'dan Türkiye'ye nakledilecek
17:51 Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
17:09 Yorumlar kırdı geçirdi! Fred'in beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor
16:50 İsrail askerleri, baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nin çatısına işgal bayrağı astı
16:43 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt
16:36 Feyza Altun özel hayatı hakkında ilk kez konuştu: Kayınvalidem beni sevmediği için tartıştığım Seren Serengil'i aradı
16:27 Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular
15:49 CHP lideri Özel: Anket sonuçlarına göre 3 büyükşehirde geriye gidiş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 18:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement