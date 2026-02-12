Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N\'Golo Kante\'nin mahcup olduğu an

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante, maç sonrası yaşanan bir anla sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli futbolcunun, Dorgeles Nene'nin çocuğunu sevmek isterken son anda utanması dikkat çekti.

TAM SEVECEKTİ, SON ANDA VAZGEÇTİ

Nene'nin çocuğuna yönelen Kante, küçük çocuğu sevmek için hamle yaptı. Ancak yıldız oyuncu son anda çekinerek geri adım attı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

MÜTEVAZI TAVRI YİNE KONUŞULDU

Kante'nin mahcup tavırları ve samimi görüntüsü futbolseverler tarafından "çok mütevazı" yorumlarıyla karşılandı. Yıldız futbolcu, saha içindeki performansının yanı sıra karakteriyle de konuşulmaya devam ediyor.