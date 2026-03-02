Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek\'in hareketini konuşuyor
02.03.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, ligde karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Maçtan sonra ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in defalarca eliyle ''bitti'' şeklinde hareketler yaptığı görüldü. Bu hareket, milli oyuncunun şampiyonluk şanslarının bittiği şeklinde yorumlanarak büyük ses getirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya spor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçı geri çevirmeyi başarsa da galibiyet için son anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

MAÇ SONUNDA İSMAİL YÜKSEK'TEN ''BİTTİ'' HAREKETİ

Maçın en dikkat çeken anlarından biri ise hakemin bitiş düdüğünü çalmasının hemen ardından yaşandı. Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, maç sonunda defalarca eliyle "bitti" işareti yaparak büyük bir hayal kırıklığını dışa vurdu.

''ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİTTİ'' YORUMLARI

Bu hareket, sosyal medyada ve spor kamuoyunda hızla yayıldı. Birçok kişi ve taraftar, İsmail'in ''Takımının şampiyonluk şansının bittiği" yönünde bir hareket yaptığını dile getirdi. Bu hareketi nedeniyle milli oyuncuya bazı taraftarlar tarafından tepki gösterildi.

İsmail Yüksek, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yaman Auto Yaman Auto:
    siz kim şampiyonluk kim ezik civcivler 4 9 Yanıtla
  • yılmaz gokkus yılmaz gokkus:
    oruç tutuyor güya. sahada yürüyecek hali yoktu. takımın en kötüsüydü 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:17:03. #7.13#
SON DAKİKA: Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.