Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek\'in hareketini konuşuyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya spor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçı geri çevirmeyi başarsa da galibiyet için son anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

MAÇ SONUNDA İSMAİL YÜKSEK'TEN ''BİTTİ'' HAREKETİ

Maçın en dikkat çeken anlarından biri ise hakemin bitiş düdüğünü çalmasının hemen ardından yaşandı. Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, maç sonunda defalarca eliyle "bitti" işareti yaparak büyük bir hayal kırıklığını dışa vurdu.

''ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİTTİ'' YORUMLARI

Bu hareket, sosyal medyada ve spor kamuoyunda hızla yayıldı. Birçok kişi ve taraftar, İsmail'in ''Takımının şampiyonluk şansının bittiği" yönünde bir hareket yaptığını dile getirdi. Bu hareketi nedeniyle milli oyuncuya bazı taraftarlar tarafından tepki gösterildi.