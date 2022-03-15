Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası Elazığ'da başladı - Son Dakika
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Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası Elazığ'da başladı

15.03.2022 13:08
Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası Elazığ'da başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası'nın Elazığ grubu maçları başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası'nın Elazığ grubu maçları başladı.

81 ilde eş zamanlı başlatılan Mahallede Maç Var organizasyonunda bölge maçlarına geçildi. TBMM ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu bölge maçlarının bir ayağı da Elazığ'da düzenleniyor. Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecanını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacı ile başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Analig Futbol Turnuvası'nda erkeklerde 8 takım, kızlarda ise 5 takım mücadele edecek.

11-13 yaş grubu çocukların katılım sağladığı futbol turnuvasında maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştiriliyor. 17 Mart'a kadar sürecek olan Elazığ grubu maçlarında erkeklerde; Bingöl Anadolu FK, Bitlis 100. Yıl Atatürk Orta Okulu, Elazığ Şehit Coşkun Özcan Orta Okulu, Muş Sungu Vakıfbank YBO, Van Fevzi Geyik Orta Okulu, Malatya Şehir Spor Kulübü, Tunceli Spor Lisesi ve Iğdır Kanarya 76 Spor Kulübü yer alıyor.

Kızlarda ise Malatya Recai Kutan Orta Okulu, Van Mustafa Cengiz Orta Okulu, Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü, Ağrı Fatih Sultan Mehmet Orta Okulu ve Elazığ Aşilspor mücadele edecek. - ELAZIĞ

Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası Elazığ'da başladı

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gençlik, Futbol, Elazığ, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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