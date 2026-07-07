Mahmut Arıkan'dan Kayserispor'a Ziyaret - Son Dakika
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Mahmut Arıkan'dan Kayserispor'a Ziyaret

Mahmut Arıkan\'dan Kayserispor\'a Ziyaret
07.07.2026 19:49
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserispor'u ziyaret ederek yeni sezon hedeflerini görüştü.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, memleketinin takımı olan Kayserispor'u ziyaret etti.

Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve partililer katıldı. Arıkan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Mahmut Arıkan, Kulüp Başkanımız Sayın Ali Çamlı ve Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur. Gerçekleşen nazik ziyarette Kayserispor'umuzun mevcut durumu, yeni sezon hedefleri ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş; karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Mahmut Arıkan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.

Ziyarette, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı tarafından Mahmut Arıkan'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve memleketi Kayseri'nin plaka kodu olan '38' numaralı forma hediye edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mahmut Arıkan'dan Kayserispor'a Ziyaret - Son Dakika

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