Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum\'da sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, sona erdi.

Şampiyonaya aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 30 ilden 200 sporcu katıldı.

Kentteki yeni spor salonunda düzenlenen organizasyonda takımlar klasmanında Yalova Termal Belediyespor birinci, MKE Ankaragücü Astor Şarj Spor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer aldı.

53 kiloda Yalova Termal Belediyespor'dan Şevval Çayır, 57 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Beşiktaş Jimnastik Kulübünden Ebru Dağbaşı, 68 kiloda Beşiktaş Jimnastik Kulübünden Nesrin Baş ve 76 kiloda MKE Ankaragücü Astor Şarj'dan Nazar Batır birinci oldu.

Müsabakalar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Aşgın, gazetecilere, Türkiye'de güreşin kalbinin Nazmi Avluca Grekoromen Türkiye Şampiyonası ve Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası ile 5 gün boyunca Çorum'da attığını söyledi.

Organizasyonların başarıyla tamamlandığını belirten Aşgın, "Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Organizasyon için Çorum'u tercih etmelerinden dolayı Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Kentte yeni inşa edilen spor salonunun güreş şampiyonasıyla hizmet vermeye başladığını dile getiren Aşgın, "Çorum olarak bundan sonra da birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağız. Yeni salonumuz Türk sporuna yakışır bir salon oldu." diye konuştu.