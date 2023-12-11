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Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor. Şampiyonaya dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 30 ilden 200 sporcu katılıyor. İlk gün yapılan müsabakalarda 50, 55, 59, 65 ve 72 kilolarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor
11.12.2023 - 21:17,
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

Şampiyonaya aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 30 ilden 200 sporcu katılıyor.

Kentteki yeni spor salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 50, 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Turnuvada 50 kiloda Yalova Termal Belediyespor'dan Zerda Demir, 55 kiloda Yalova Termal Belediyespor'dan Tuba Demir, 59 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Eda Tekin, 65 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Kadriye Aksoy ve 72 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Bukrenaz Sert birinci oldu.

Müsabakalar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Turnuvanın ikinci gününde ise 53, 57, 62, 68, 76 kilolarda müsabakalar yapılacak.

Kaynak: AA
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