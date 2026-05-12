Mahmut Bozteke'den Altın Madalya
Mahmut Bozteke'den Altın Madalya

12.05.2026 21:50
Mahmut Bozteke, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk gücünü gösterdi.

PARA Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke, "Amaç sadece maçı kazanmak değil, onlara bizim gücümüzü de göstermekti. Son saniyeye kadar mücadele ettim ve Türkün gücünü onlara gösterdim" dedi.

Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde K44 erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, finalde İsrailli rakibi Adnan Milad'ı 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından Mahmut Bozteke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Mahmut, "Çok mutluyum. Paris 2024'ten sonra en büyük organizasyondu. O madalyayı da tesadüfen almadığımı kanıtladım. Bu büyük bir ekip çalışmasıdır. Madalyayı tek başıma boynuma takıyor olabilirim ama bu herkesin başarısı. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SON SANİYEYE KADAR MÜCADELE ETTİM'

Son saniyeye kadar mücadele ettiğini dile getiren Mahmut Bozteke, "İsrailli sporcuyla maç yapmak benim için önemliydi. Amaç sadece maçı kazanmak değil, onlara bizim gücümüzü de göstermekti. Son saniyeye kadar mücadele ettim ve Türkün gücünü onlara gösterdim" ifadelerinde bulundu.

ERDEM ASLANOĞLU: ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ise, "Mahmut bizi bu başarılara alıştırdı. Paralimpik şampiyonluğundan sonra 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu. Mahmut başarıyı çok seviyor, biz de onunla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye adına onu alnından öpüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

