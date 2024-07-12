Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika
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Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor

Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor

Para taekwondoya fizyoterapistinin önerisi ile başlayan ve Türkiye'ye para taekwondo branşında ilk kez madalya getiren milli sporcu Mahmut Bozteke, hasretine dayanamadığı oğlu ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor. Bozteke, spor hayatına engelli olduğu için fizyoterapistinin önerisi ile başladığını ve 10 yılda birçok ulusal ve uluslararası madalya kazandığını belirtti. Evli ve 1 çocuk babası olan Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

12.07.2024 10:00
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Para taekwondoya fizyoterapistinin önerisi ile başlayan ve Türkiye'ye para taekwondo branşında ilk kez madalya getiren milli sporcu Mahmut Bozteke, hasretine dayanamadığı oğlu ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Spor hayatına engelli olduğu için fizyoterapistinin önerisi ile başlayan milli sporcu Mahmut Bozteke (27), 10 yılda birçok ulusal ve uluslararası madalya kazandı. Türkiye'ye para taekwondo branşında ilk madalyayı getiren Bozteke, yoğun kamp sürecinde hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Evli ve 1 çocuk babası olan Mahmut Bozteke, önceleri eşinin hasretine dayandığını, şimdilerde ise çocuğu olunca dayanamadığını, onları da kamp merkezine getirerek her an yanlarında olduğunu ifade etti. Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda daha öncesinde yarım kalan hedefini bu sefer başararak altın madalyayı hedefliyor.

"Spor, hayatıma çok şey kattı"

Milli para taekwondocu Mahmut Bozteke, spora başlama hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Bozteke, "Spora fizyoterapistimin önerisi ile başladım. Engelimden dolayı fizik tedavi görüyordum. Onun önerisi üzerine spora yöneldim. Daha sonra müsabakalar ve yarışmalara katıldım. Başarılar elde ettikçe bu yolda devam etmeye başladım. Spor, hayatıma çok şey kattı. Sosyalleştim, en azından dünyaya açıldım. Farklı ülkeler, farklı insanlar tanıdım. Sosyalleştim ve kendime olan güvenim arttı. Kazanımlarım arttı. Başlı başına bu spor her şeyi kattı ve hayatımı değiştirdi" dedi.

10 yıllık para taekwondodo kariyerinde bir çok başarılar elde ettiğini belirten milli sporcu, "2 kez dünya ikinciliği, 3 defa dünya üçüncülüğü, paralimpik oyunlarında üçüncülük, 5 kez Avrupa şampiyonu oldum ve ülkemize para taekwondoda ilk madalyayı getiren sporcuyum" şeklinde konuştu.

"Bebeğim olunca da hasretine daha çok dayanmadım"

Çocuğunun hasretine dayanamadığını ifade eden Mahmut Bozteke, eşinin ve çocuklarının yanında olmasının moral ve motivasyon açısından çok iyi geldiğini belirtti. Bozteke, "Sporun içerisinde hep olduğu gibi sürekli kamptayız. Yoğun bir dönemdeyiz, sürekli antrenmanlarımız oluyor. Aileden ve herkesten uzak oluyoruz. Eşimle de evlendiğimizden beri çok uzak kaldım. Hamilelik döneminde yanında olamadım. Daha sonrasında da bebeğim olunca da onun hasretine daha çok dayanamadım. İki kişi olunca onları da yanıma getirdim. Sağ olsunlar bu konuda federasyonumuz da destekledi. Moral ve motivasyon açısından bu durum bana çok iyi geldi" diye konuştu.

"Yarım kalmış bir hayalim var"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istediğini aktaran 27 yaşındaki para taekwondocu sözlerini şöyle tamamladı:

"Paralimpik olimpiyatlar var önümüzde. Yarım kalmış bir hayalim var. Madalyalarımızı aldık, ilk madalyayı da ülkemize getirdik ama bizim gözümüz daima yükseklerde. Zirvenin zirvesi yoktur. Daima zirveye çıkmak istiyorum. Altın madalya kazanmayı istiyoruz. İnşallah oraya çıkıp en iyi şekilde mücadelemizi verdiğimizde, hakkımızda varsa altın madalyayı kazanmayı istiyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika

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