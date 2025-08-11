Mahmut Demir Anısına Güreş Şampiyonası

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Avrupa, dünya, olimpiyat ve cihan şampiyonluğu bulunan tek Türk güreşçi Mahmut Demir'in memleketi Amasya'da, efsane ismin adını taşıyacak Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası düzenleyecek.

Suluova Akdağlılar Derneği'nin Kapaklı mesire alanında 17'ncisini gerçekleştirdiği yayla şenliğinde konuşan Federasyon Başkanvekili Şahin Hopur, "Mahmut Demir ülkemizin yetiştirdiği önemli bir pehlivan. 2026 yılının Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nı tüm gideri bize ait olmak üzere Akdağ er meydanında yapacağız" dedi.

"Federasyonun jestini karşılıksız bırakmayacağız"

Küçük yaşlarda başladığı güreşte zirveye ulaşıp 1994'te İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde ABD'li rakibi Bruce Baumgartner'in sırtında verdiği şampiyonluk pozuyla hafızalara kazınan Mahmut Demir de "2026 yılında Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonasını Akdağ Yaylası'nda yapacağız. İnşallah başarılı oluruz. Daha sonraki yıllarda da yıldızlar, gençler ve büyükler kategorileri şampiyonalarını Akdağ'da yapmaya talip olduk. Onların jestini karşılıksız bırakmayacağız. İnşallah bu şampiyonalarda dünya minderlerinde ülkemizi şerefle temsil eden vatan evlatları çıkacak" şeklinde konuştu.

Çok sayıda sporcunun katıldığı güreşleri Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez de izledi. 7'den 70'e vatandaşların ilgiyle takip ettiği güreşleri izlemeye gelen yaşlı kadına bir asker koluna girerek yürümesine yardım etti. Şenliğin ağalığını yapan Ahmet Gedik ise bütün güreşçilere para dağıtıp destek oldu. - AMASYA