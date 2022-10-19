Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyet ile adını 4.tura yazdıran sarı kırmızılı takımda sahaya ilkonbirde çıkan ve doksan dakikada sahada kalan Majid Hosseini 1 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Majid Hosseini golle tanıştı - Son Dakika

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