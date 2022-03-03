Malatya Büyükşehir Voleybol takımı seri peşinde - Son Dakika

Voleybol 1. Lig Erkekler B. Gurubunda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, kalan son üç maçının hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Geçen hafta Hatay temsilcisi Erzin Belediyespor'u 3-0 ile geçen Malatya temsilcisi, pazar günü Şanlıurfa Temsilcisi Haliliye Belediyespor ile oynayacağı kritik maç için cumartesi yola çıkacak.

Malatya Büyükşehir Voleybol takımı Antrenörü Kamil Özbey yaptığı açıklamada, pazar günü Şanlıurfa Temsilcisi Haliliye Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanıp yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Pazar günü oynanacak maçı kazanıp galibiyetle dönmek istiyoruz. Bizim için kalan maçları kazanıp ligde kalmak hedefimizdir" dedi. - MALATYA