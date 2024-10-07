Malatya'da Amatör Spor Haftası Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Malatya'da Amatör Spor Haftası Yürüyüşü

Malatya\'da Amatör Spor Haftası Yürüyüşü

Amatör Spor Haftası dolayısıyla Malatya'da yürüyüş düzenlendi, sporun önemi vurgulandı.

07.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen programda sporcular ve katılımcılar, Kanalboyu'nda yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, etkinlikteki konuşmasında, amatör sporun önemini vurgulayarak, amaçlarının spor branşlarına yeni sporcular kazandırmak olduğunu söyledi.

Amatör Spor Haftası boyunca birçok branşta müsabakalar düzenleyeceklerini ifade eden Kayhan, "Amacımız, özellikle çocuklarımızı sporla tanıştırmak. Bu hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle sporcularımızın başarılarını halkımıza tanıtarak yeni bireylerin spora kazandırılmasını amaçlıyoruz. Sporun yaygınlaştırılması ve halkımız tarafından bir yaşam tarzı haline getirilmesi en büyük hedefimiz." dedi.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Gençlik, malatya, Kayhan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Amatör Spor Haftası Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:19:09. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Amatör Spor Haftası Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.