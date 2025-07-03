Malatya'da Amatör Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Malatya'da Amatör Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Destek

Malatya\'da Amatör Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Destek
03.07.2025 16:54  Güncelleme: 16:57
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile 146 amatör spor kulübüne toplam 10 milyon TL değerinde spor malzemesi destek verildi. Başkan Sami Er, amatör sporlara olan desteğin devam edeceğini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde kentte faaliyet gösteren 146 amatör spor kulübüne toplam 10 milyon TL değerinde spor malzemesi desteği verildi.

Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Spor Toto Teşkilatı Başkan Müşaviri Ömer Aksoy, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, daire başkanları ve amatör spor kulüpleri temsilcileri katıldı.

Amatör sporlara verilen desteğin sadece malzeme yardımı ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gençlere yönelik yatırımların kararlılıkla süreceğini belirtti. Başkan Er, "Deprem sonrası yaralarımızı sararken bir yandan da şehrimizi normalleştirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Belediyeciliğin sadece altyapı ve inşaattan ibaret olmadığını biliyoruz. Spor alanındaki yatırımlarımızı da çok önemsiyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha iyiye yönlendirmek için Amatör Evi başta olmak üzere yeni spor tesisleri inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Er ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Malatya'ya pozitif ayrımcılık gösterdiğini ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

"Amatör evini Malatya'ya kazandırıyoruz"

Kent genelinde yeni spor salonları, halı sahalar ve gençlik merkezlerinin yapımının sürdüğünü belirten Başkan Er, "Amatör spor kulüplerimize sadece malzeme değil, her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Futbol dahil tüm branşlarda sporcularımızın yanında olacağız. Gençlerimizi kazanmanın yolu tesisleşmeden geçiyor" şeklinde konuştu.

"Türk sporuna hizmet etmekten gurur duyuyoruz"

Törende konuşan Spor Toto Teşkilatı Başkan Müşaviri Ömer Aksoy ise, teşkilatın ana amacının Türk sporuna hizmet etmek olduğunu belirterek, "Spor Toto olarak elimizdeki sınırlı bütçeyi adil şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemizin amatör spora verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Böylesine kapsamlı bir desteği ilk kez alıyoruz"

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir de törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in göreve geldiği günden bu yana amatör spora önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Antrenörlerimiz iyi bilir, belediyelerden zaman zaman destek alırdık ancak böylesine kapsamlı bir desteği ilk kez alıyoruz. Ayrıca ulaşım konusunda da MOTAŞ ile yapılan düzenleme sayesinde sporcularımız antrenmanlarına daha kolay ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 146 amatör spor kulübüne, toplam 10 milyon TL değerindeki spor malzemeleri teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Amatör Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Destek - Son Dakika

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