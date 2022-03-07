Malatya'da Gençler Tekvando Grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Malatya'da "Okullar Arası Genç Erkek ve Kız Tekvando 4. Grup Müsabakaları" sona erdi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Türkiye Tekvando Federasyonunca okul sporları 2021-2022 faaliyet programı kapsamında Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 17 ilden 385 sporcu katıldı.

Müsabakalar bugün yapılan final maçlarıyla sona erdi.

Genç bayanlar 42 kiloda Kayseri Atatürk Anadolu Lisesi'nden Zeynep Asya Yeşil, 44 kiloda Mersin Özel Erdemli Final Anadolu Lisesi'nden Melissa Yıldız, 46 kiloda Kayseri Osman Ulubaş Anadolu Lisesi Elif Atik, 49 kiloda Malatya Malatyaspor Lisesi'nden Halime Neslihan Kılıç, 52 kiloda Malatya Lisesinden Didar Menekşe, 55 kiloda Mersin Yenişehir Anadolu Lisesi'nden Öykü Özbey, 63 kiloda Hatay Özel Doğa Anadolu Lisesi'nden Ayşin Özcan, 68 kiloda Mersin Özel Ted Koleji'nden Ceren Çetinel, +68 kiloda Kayseri Feyziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi'nden Fatma Arslan birinci oldu.

Genç erkekler 45 kiloda Kayseri Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi'den Nuri Şebetci, 48 kiloda Malatya Fatih Anadolu Lisesi'nden Hasan Ayaz, 51 kiloda Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ferhat Dışkıran, 55 kiloda Osmaniye Şehit Mehmet Karaca Tilki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kerem Çınar, 59 kiloda Kayseri Özel Safa Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi'nden Emre İpek, 63 kiloda Niğde Özel Niğde Final Akademi Anadolu Lisesi'nden Abdulkadir İnan, 68 kiloda Mersin Yahya Günsür Meseki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yiğit Özcan, 73 kiloda Elazığ Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi'nden Emirhan Okşan, 78 kiloda Malatya Malatyaspor Lisesi'nden Melih Herdili, +78 kilıoda Adana Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nden İlker Baykal şampiyonluğu elde etti.

Derece elde eden sporculara madalyaları Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir ve antrenörler tarafından törenle verildi.

Müsabakalarda ilk 4'e giren sporcular 1-3 Nisan'da Alanya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.