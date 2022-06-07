Malatya'da hentbol erkekler bölgesel lig maçları başladı - Son Dakika
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Malatya'da hentbol erkekler bölgesel lig maçları başladı

07.06.2022 13:47
Malatya'da hentbol erkekler bölgesel lig maçları başladı

Hentbol Erkekler Bölgesel Lig Malatya Grup müsabakaları başladı.

Hentbol Erkekler Bölgesel Lig Malatya Grup müsabakaları başladı.

Yeşiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Malatya Spor Lisesi Spor Kulübü, Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü, Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Niğde Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü takımları katılıyor.

11 Haziran'a kadar sürecek müsabakalarda ilk 2 sırayı alan takımlar 2022-2023 sezonu Erkekler 2. Lig'de mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, gençlik, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da hentbol erkekler bölgesel lig maçları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da hentbol erkekler bölgesel lig maçları başladı - Son Dakika
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