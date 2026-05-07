Malatya\'da Özel Olimpiyatlar Coşkuyla Tamamlandı

ÖZEL Olimpiyatlar Türkiye tarafından 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Oyunları, Malatya'da büyük bir coşkuyla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden 20 kurumdan gelen 130'un üzerinde özel sporcunun yer aldığı organizasyona ayrıca 40 antrenör ve 80 gönüllü destek verdi. Sporun birleştirici gücü sahaya yansırken, "Oyun Birlikte, Hayat Birlikte" mesajı verildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin toplumsal kapsayıcılığı artırmak ve özel gereksinimli bireyleri spor yoluyla hayata dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği Bölge Oyunları'nın Doğu Anadolu etabı sona erdi. İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular; atletizm, karma basketbol, bocce ve masa tenisi branşlarında sergiledikleri performansla hem izleyicilere hem de katılımcılara ilham verdi.

MOBİLİTE VE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ SAHADAYDI

Malatya'da 150 özel sporcunun mücadele ettiği oyunlar, engellerin sporla nasıl aşılabileceğini ve toplumsal kapsayıcılığın önemini bir kez daha ortaya koydu. İnönü Üniversitesi öğrencilerinden oluşan genç gönüllüler de gün boyunca sporculara eşlik ederek "birliktelik" ruhunu pekiştirdi.

150 ÖZEL SPORCUYA KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Oyunlar kapsamında 150 özel sporcuya yönelik sağlık taramaları gerçekleştirildi. Uzman hekimler eşliğinde yapılan kontrollerde sporcuların ağız ve diş sağlığı ile genel sağlık muayeneleri yapılarak olası sağlık sorunlarının erken tespit edilmesi hedeflendi. Sporculara ve ailelerine sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelik kısa bilgilendirmeler de yapıldı.

Organizasyon, madalya töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

MURAT AĞCA: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ MALATYA'DA GÖRDÜK

Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, "Malatya'da gördüğümüz bu tablo, sporun birleştirici gücünü hepimize bir kez daha gösterdi. Özel sporcularımızın ortaya koyduğu performans ve kararlılık, bu tür organizasyonların ne kadar hayati olduğunun en büyük kanıtıdır. Başlattığımız bu hareket ve umut yolculuğuna, bölge oyunlarımızla hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

ÖZEL SPORCULARDAN İLHAM VEREN BAŞARI HİKAYELERİ

Organizasyona katılan özel sporculardan Ümran Akın, Artvin'den geldiğini ve 10 yıldır masa tenisiyle ilgilendiğini belirterek, 2022'de Malta'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları'nda ikincilik elde ettiğini söyledi. Bu tür organizasyonların sosyalleşme açısından büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Malatyalı özel sporcu Veysel Selçuk ise 6 yıldır atletizm ve basketbol branşlarında mücadele ettiğini, yine 2022 Malta Dünya Oyunları'nda durarak uzun atlamada ikincilik kazandığını ifade etti.