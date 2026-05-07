Malatya'da Özel Olimpiyatlar Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Özel Olimpiyatlar Coşkuyla Tamamlandı

Malatya\'da Özel Olimpiyatlar Coşkuyla Tamamlandı
07.05.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Olimpiyatlar Türkiye, Malatya'da büyük bir katılımla özel sporcuların yeteneklerini sergiledi.

ÖZEL Olimpiyatlar Türkiye tarafından 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Oyunları, Malatya'da büyük bir coşkuyla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden 20 kurumdan gelen 130'un üzerinde özel sporcunun yer aldığı organizasyona ayrıca 40 antrenör ve 80 gönüllü destek verdi. Sporun birleştirici gücü sahaya yansırken, "Oyun Birlikte, Hayat Birlikte" mesajı verildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin toplumsal kapsayıcılığı artırmak ve özel gereksinimli bireyleri spor yoluyla hayata dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği Bölge Oyunları'nın Doğu Anadolu etabı sona erdi. İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular; atletizm, karma basketbol, bocce ve masa tenisi branşlarında sergiledikleri performansla hem izleyicilere hem de katılımcılara ilham verdi.

MOBİLİTE VE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ SAHADAYDI

Malatya'da 150 özel sporcunun mücadele ettiği oyunlar, engellerin sporla nasıl aşılabileceğini ve toplumsal kapsayıcılığın önemini bir kez daha ortaya koydu. İnönü Üniversitesi öğrencilerinden oluşan genç gönüllüler de gün boyunca sporculara eşlik ederek "birliktelik" ruhunu pekiştirdi.

150 ÖZEL SPORCUYA KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Oyunlar kapsamında 150 özel sporcuya yönelik sağlık taramaları gerçekleştirildi. Uzman hekimler eşliğinde yapılan kontrollerde sporcuların ağız ve diş sağlığı ile genel sağlık muayeneleri yapılarak olası sağlık sorunlarının erken tespit edilmesi hedeflendi. Sporculara ve ailelerine sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelik kısa bilgilendirmeler de yapıldı.

Organizasyon, madalya töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

MURAT AĞCA: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ MALATYA'DA GÖRDÜK

Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, "Malatya'da gördüğümüz bu tablo, sporun birleştirici gücünü hepimize bir kez daha gösterdi. Özel sporcularımızın ortaya koyduğu performans ve kararlılık, bu tür organizasyonların ne kadar hayati olduğunun en büyük kanıtıdır. Başlattığımız bu hareket ve umut yolculuğuna, bölge oyunlarımızla hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

ÖZEL SPORCULARDAN İLHAM VEREN BAŞARI HİKAYELERİ

Organizasyona katılan özel sporculardan Ümran Akın, Artvin'den geldiğini ve 10 yıldır masa tenisiyle ilgilendiğini belirterek, 2022'de Malta'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları'nda ikincilik elde ettiğini söyledi. Bu tür organizasyonların sosyalleşme açısından büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Malatyalı özel sporcu Veysel Selçuk ise 6 yıldır atletizm ve basketbol branşlarında mücadele ettiğini, yine 2022 Malta Dünya Oyunları'nda durarak uzun atlamada ikincilik kazandığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Özel Olimpiyatlar Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar
Antalya’da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay’ın kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı
14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:51
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:27:44. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Özel Olimpiyatlar Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.