Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası - Son Dakika
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Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası

Malatya\'da Uluslararası Güreş Turnuvası
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Malatya, 28-30 Ağustos'ta 15 ülkeden 1200 sporcuya ev sahipliği yapıyor. Turnuva büyütülecek.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya, uluslararası güreş dünyasının önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden 1200 sporcu, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Orduzu Spor Kompleksi'nde aynı minderde buluşuyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, turnuvayı gelecek yıl daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl 1200 olan sporcu sayısını seneye 2 bine, 2 bin 500'e, hatta 3 bine çıkarmak istiyoruz" dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Orduzu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen uluslararası güreş organizasyonuna, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İran, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Irak, Rusya ve Tunus'tan sporcular katılıyor.

Organizasyon, ata sporu güreşin gelecek nesillere aktarılması, gençlerin spora teşvik edilmesi ve Malatya'nın uluslararası spor organizasyonlarındaki yerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

"MALATYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, organizasyondan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Organizasyondan çok mutluyum. 1200 sporcunun ve 15'e yakın ülkenin katıldığı bu organizasyon, Malatya için gerçekten çok önemli. Federasyon olarak biz de organizasyona her türlü desteği verdik. İnşallah gelecek yıl bu turnuvayı daha da büyütmek istiyoruz. Bu yıl 1200 olan sporcu sayısını seneye 2 bine, 2 bin 500'e, hatta 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Malatya'ya geleneksel hale gelecek bir güreş organizasyonu kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah ikinci Uluslararası Geleneksel Malatya Güreş Turnuvası'nı gelecek yıl Malatya'nın tüm dinamikleriyle birlikte gerçekleştireceğiz."

"TÜM ENERJİMİZİ ALTYAPIYA HARCIYORUZ"

Federasyon olarak altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum. Federasyon olarak emeğimizi ve tüm enerjimizi altyapıya harcıyoruz. Bundan bir ay önce Ankara'da 10 bin çocuğumuzu aynı anda yarıştırdık. Bir ay sonra da ikinci müsabakalarını burada gerçekleştiriyorlar.

Çocuklarımızın burada yabancı sporcularla güreşmesi çok değerli. Yabancılarla karşılaşmaları özgüvenlerini daha da artırıyor. Bu bakımdan müsabakayı son derece kıymetli buluyorum. Çünkü bir maç, bir ya da iki aylık antrenmana bedeldir. İnşallah bu organizasyonun devamını getireceğiz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası - Son Dakika

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