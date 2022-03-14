Malatya'dan 5 sporcunun milli takım başarısı - Son Dakika
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Malatya'dan 5 sporcunun milli takım başarısı

14.03.2022 17:23
Malatya'dan 5 sporcunun milli takım başarısı

Yürüyüş gurup yarışmasında dereceye giren Malatya'dan 5 sporcu, milli takım kampına katılma hakkını elde etti.

Yürüyüş gurup yarışmasında dereceye giren Malatya'dan 5 sporcu, milli takım kampına katılma hakkını elde etti.

Batman'da düzenlenen Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım seçme yarışmasına Malatya'yı temsilen katılan İbrahim Kurtuluş U16 kategorisinde 2., Serhat Güngör 10 Km Büyüklerde 3., Mikail Dere U20 Gençlerde 3., Serdar Yalçın U16 kategorisinde 3.ve Belinay Baldiş ise U18 kategorisinde 4. oldular.

Malatya'dan yarışmalara katılan 5 sporcu, milli takım kampına katılma hakkını elde etti. - MALATYA

Malatya'dan 5 sporcunun milli takım başarısı

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Milli Takım, Malatya, Batman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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