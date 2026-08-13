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Malatya Hokey Takımı'ndan Başarı

Malatya Hokey Takımı\'ndan Başarı
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Malatya İl Karması, U17 Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncü oldu, 4 sporcu milli takım kampına davet edildi.

Malatya İl Karması Erkek Hokey Takımı, U17 Türkiye Şampiyonası'nı Türkiye 4'üncüsü olarak tamamladı. Başarılı performans sergileyen 4 sporcu ise U18 Milli Takım kampına davet edildi.

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan İl Karmaları U17 Türkiye Şampiyonası ve U18 Milli Takım Seçmeleri, 4-10 Ağustos tarihleri arasında Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada mücadele eden Malatya İl Karması Erkek Takımı, turnuvayı Türkiye 4'üncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Turnuvada gösterdikleri performansla dikkat çeken Malatyalı sporcular Sertan Koçak, Ege Zengi ve Eray Uçar, U18 Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Kadın sporculardan Hayat Pekcan da U18 Milli Takım seçmelerindeki başarılı performansının ardından milli takım kampına seçildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonada kenti başarıyla temsil eden sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, milli takım kampına davet edilen sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Hokey Takımı'ndan Başarı - Son Dakika

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