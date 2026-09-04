Malatya\'nın Futbol Yükü Yeşilyurtspor\'da

Recep BAĞDAT/MALATYA, SÜPER Lig ve Avrupa kupalarında boy gösteren Yeni Malatyaspor'un üst üste yaşadığı idari, mali krizler ve puan silme cezalarının ardından 3'ncü Lig'e gerileyerek müsabakalara çıkmama kararı alması ile birlikte, kentin tek profesyonel takımı Malatya Yeşilyurtspor kentteki futbol yükünü omuzluyor.

Süper Lig ve Avrupa'da kenti ve ülkeyi temsil eden Yeni Malatyaspor idari, mali krizler ve puan silme cezalarının ardından 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Yeni Malatyaspor'un yaşanan sorunlar nedeni ile müsabakalara çıkmama kararı almasının ardından kenti liglerde temsil edecek tek takım, geçtiğimiz yıl play-off finalinde Çorluspor 1947'ye elenerek 2'inci Lig'in kapısından dönen 3'üncü Lig temsilcisi Malatya Yeşilyurtspor Kulübü oldu. Kentin futbol yükünü omuzlamak ve daha kurumsal bir yapıya kavuşmak amacıyla 2024 yılında gerçekleştirilen kongreyle kabuk değiştiren kulüp, belediye ibaresi kaldırılarak Malatya Yeşilyurtspor Kulübü adını aldı. Yenilenen idari yapısı ve taraftar desteğiyle yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılı ekip sadece bir ilçenin değil, deprem yaralarını sarmaya çalışan Malatya'nın futboldaki tek temsilcisi konumuna geldi.

'ŞEHRİN TEK PROFESYONEL TAKIMI'

Asrın felaketi sonrası şehirde hem futbol anlamında hem sosyal yaşam anlamında büyük bir çöküş olduğunu belirten Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Başkanı Ramazan Ayhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında şehrimiz hızla inşa edildi. Şehir inşa edilirken ihya edilmesi de gerekiyor. İhya anlamında Malatya'mızda en büyük kültürel faaliyet futbol ve Malatyaspor'dur. Futbol bu şehir için çok önemli ve önemli bir noktada. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Anadolu'nun en büyük futbol şehirlerinden biri de Malatya'dır. Hem tarihi geçmişi hem başarıları ile bunu ispatlamış bir şehirdir. Bu şehir hem futbol anlamında hem de depremin verdiği yıkıntılar anlamında şansızlıklar yaşadı. Takım şehirde büyük bir umut oldu. Bu da bizlerin bu yıl daha çok çalışması gerektiğini gösterdi. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü bu şehrin liglerdeki tek profesyonel takımı. Bu yüzden üzerimizde çok büyük bir yük var. Malatya Yeşilyurt Spor üzerinde kenetlenmemiz gerekiyor. Takımımızı bu yıl şampiyon yapıp ikinci lige çıkarmamız gerekiyor. Taraftarımıza güveniyoruz inşallah bu yıl şampiyonluğu göğüsleyeceğiz" dedi.

MEHMET AK: DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN HEDEF ŞAMPİYONLUK

Deprem yaralarının sarıldığı Malatya'da, halka futbol keyfi yaşatarak futbolu yeniden ayağa kaldırmak istediklerini belirten Teknik Direktör Mehmet Ak,"Malatya'da şuan futbol 3'üncü lig seviyesinde temsil ediliyor ama Malatya yıllarca Süper Lig'de kalan bir ekip ve Türkiye'nin en önemli oyuncularının oynadığı, iyi teknik direktörlerinin çalıştığı bir şehir. Bu anlamda burada ciddi bir futbol kültürü var. Oyuncularımızda aslında bunun farkında ve bilincindeler. Tabi 6 Şubat depremlerini yaşadı ülkemiz ve Malatya'da bu depremlerden en çok etkilenen şehirlerden bir tanesi. Şehir hızla o acısını yarasını sararken futbol anlamında da bir eksiklik var aslında. Bizlerde önümüzdeki süreçte Malatya'da futbolu yeniden ayağa kaldırma konusunda ve hedeflediğimiz Süper Lig noktasında bir temel oluşturmak için hazırlık içerisindeyiz. Lig başladıktan sonra şehirle beraber bütünleşip o futbol anlamında eksiklik olarak tabir edilen konuyu da doldurup önümüzdeki süreçte Malatya şehrine başarılar yaşatmak istiyoruz. En azından onların o deprem sürecindeki acılarını bir nebze olsun azaltabilirsek ve onları saha içerisinde coşkulu hale bizi izlemelerini sağlayabilirsek mutlu oluruz. Şehrin bu heyecanına bizim de saha içerisinde karşılık verip bizim sahadaki mücadelemiz ve taraftarların tribündeki desteği ile hedefe ulaşacağız."dedi.

TAYYİP KANARYA: YENİ BİR YAPILANMAYA GİRDİK

Takımın santrafor oyuncusu Tayyip Kanarya ise, bu şehre ilk geldiğinde kötü bir durum olduğunu ama şuan inanılmaz bir çalışma ile toparlandığını gördüğünü ifade ederek, "Geçen sezon düştü denilen bir takım ile 2'inci Lig yolunda final oynadık. Bu büyük bir başarı. Geçmişten ders alıp yeni bir yapılanmaya girdik. Hedef direkt şampiyonluk. Omuzlarımızın üstündeki yükün farkındayız. Kimsenin şüphesi olmasın bu takım bu sene şampiyon olacak. "şeklinde konuştu. Orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi de 6 Şubat depremlerinde tüm Türkiye'nin derinden etkilendiğini ama bu şehirde yarım kalmış bir hikayeyi tamamlamak adına saha içinde gösterecekleri performans ile depremi yaşamış taraftarı mutlu edip taraftarı mutlu etmek istediklerini ifade etti.