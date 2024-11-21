Malatya Stadyumu Yeniden Açılıyor: İstanbulspor ile İlk Müsabaka - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Malatya Stadyumu Yeniden Açılıyor: İstanbulspor ile İlk Müsabaka

Malatya Stadyumu Yeniden Açılıyor: İstanbulspor ile İlk Müsabaka

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden düzenlenen Malatya Stadyumu, 6 Şubat’tan bu yana ilk kez İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açıyor. Yeni Malatyaspor taraftarları, asrın felaketinin ardından stadyuma kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

21.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında müsabaka oynanmaya elverişli olmayan Malatya Stadyumu, cumartesi günü İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu, tamamlanan çalışmalar sonunda İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açıyor. Yeni Malatyaspor taraftarları, yaşanan asrın felaketinde konaklama ve yemek anlamında kentte büyük rol alan Malatya Stadyumu'na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Eski futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumluluğa getiren Başkan Şahin Altınok'un girişimleri ile 674 gündür müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu, cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açarak taraftarı ile buluşacak. Ligin son sırasında henüz puan ile tanışamayan sarı-siyahlı ekip cumartesi saat 13.30'da oynanacak müsabaka için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İstanbulspor, Etkinlikler, Malatya, Deprem, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Stadyumu Yeniden Açılıyor: İstanbulspor ile İlk Müsabaka - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 12:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Stadyumu Yeniden Açılıyor: İstanbulspor ile İlk Müsabaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.