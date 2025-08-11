Malatya Voleybol Takımı Türkiye Finalleri\'ne Gidecek

Malatya Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Bitlis'te düzenlenen ANALİG Yarı Final Müsabakaları'nda namağlup şampiyon olarak İzmir'de yapılacak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Yarı final etabında sergilediği üstün performansla dikkat çeken Malatya ekibi, hem sahada hem de skor tabelasında rakiplerine üstünlük kurarak Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına girdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Bitlis İlinde oynanan ANALİG Voleybol Yarı Final Müsabakaları'nda Türkiye'de ilk 16 takım arasına giren sporcularımızı ve Antrenörümüz Muhammed Çatar'ı tebrik ediyor, 26-31 Ağustos tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Malatya temsilcisi 26-31 Ağustos tarihlerinde İzmir'de oynanacak final müsabakalarında şampiyonluk mücadelesi verecek. - MALATYA