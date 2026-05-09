Yeşilyurtspor final yolunda tarih yazdı

09.05.2026 16:04  Güncelleme: 16:07
TFF 3. Lig Play-Off ikinci tur rövanşında Malatya Yeşilyurtspor, uzatmalarda bulduğu golle Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Malatya'da dev ekranlarda izlenen karşılaşma sonrası büyük bir coşku yaşandı.

TFF 3. Lig Play-Off ikinci tur rövanş mücadelesinde Malatya Yeşilyurtspor, deplasmanda karşılaştığı Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nü nefes kesen maçın ardından uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Malatya'da ise tarihi karşılaşmanın heyecanı binlerce vatandaş tarafından hep birlikte yaşandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Parkı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden futbolseverler, maç boyunca büyük heyecan yaşadı. Final düdüğüyle birlikte parkta adeta bayram havası oluştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip ederek coşkuya ortak oldu. Mücadelenin ardından taraftarlarla bir araya gelen Başkan Er, kutlamalara katılarak vatandaşlarla birlikte halay çekti. Ortaya çıkan birlik ve dayanışma görüntüleri, Malatya'nın sporda kenetlendiği anlara sahne oldu.

Şehrin yeniden ayağa kalkma sürecinde sporun birleştirici gücüne dikkat çeken görüntüler, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Malatya Yeşilyurtspor'un ortaya koyduğu mücadele kadar, tribün ruhunun şehir meydanına taşınması da geceye damga vurdu.

Finalde Çorluspor 1947 ile karşılaşacak olan Malatya Yeşilyurtspor, TFF 2. Lig hedefi için artık son viraja girerken; Malatya, takımının yanında olduğunu bir kez daha güçlü şekilde gösterdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

