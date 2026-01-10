Malatya Yeşilyurtspor'da yönetim değişikliği - Son Dakika
Spor

Malatya Yeşilyurtspor'da yönetim değişikliği

Malatya Yeşilyurtspor\'da yönetim değişikliği
10.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:47
TFF 3. Lig 2'nci Grup takımlarından Malatya Yeşilyurtspor, ligde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle olağanüstü kongre gerçekleştirdi. Yeni yönetim, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Ayhan başkanlığında oluşturuldu ve kulübün sportif ile idari anlamda toparlanması için çalışmalarına başlayacağı duyuruldu.

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, ligde yaşadığı sıkıntılar sonrası olağanüstü kongreye gitti. Kongrede kulübün yeni yönetimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Ayhan başkanlığında oluşturuldu.

Sezona Adnan Çoban yönetiminde başlayan Malatya Yeşilyurtspor, ligdeki performans sorunları nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ile iki merkez ilçenin ortak kararı sonucu kongreye gitti. Yapılan kongrede kulübün yönetimi tamamen değiştirildi.

Yeni yönetim listesi başkan Ramazan Ayhan, asil yönetim kurulu üyeleri Seyithan Tekin, Osman Gönültaş, Orhan Barman, Şahin Doğan, Fatih Altın, Sertaç Güleç, Ömer Çelik, Okay Demirhan, Yusuf Kocaman, Numan Özcan'dan oluştu. Yedek yönetim kurulu üyeleri ise Burak Çelik, Orhan Bayram, Menderes İnci, Cihan Giray Yılmaz, Mükremin Yağbasan oldu. Denetim kurulu üyeleri Nuh Boyraz, Yakup Arkın, Yunus Şen, disiplin kurulu üyeleri Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük oldu.

Malatya Yeşilyurtspor'un yeni yönetimi, önümüzdeki dönemde kulübün hem sportif hem de idari anlamda toparlanması için çalışmalarına başlayacağı belirtildi. - MALATYA

Yerel Haberler, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurtspor'da yönetim değişikliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurtspor'da yönetim değişikliği - Son Dakika
