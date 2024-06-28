Malatya Yeşilyurtspor, Osman Fırat ile anlaştı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurtspor, Osman Fırat ile anlaştı

Malatya Yeşilyurtspor, Osman Fırat ile anlaştı

2024-2025 Futbol Sezonunda Malatya'yı Bölgesel Amatör Futbol Liginde temsil edecek olan Malatya Yeşilyurtspor, 16 yıllık üst düzey futbolculuk kariyerinde çok sayıda Süper Lig takımının formasını giyen Malatya'lı genç teknik adam Osman Fırat ile anlaşmaya vardı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi için iddialı bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban ile Yönetim Kurulu, yeşil-beyazlı takımı Malatyalı genç teknik adam Osman Fırat'a emanet etti.

28.06.2024 16:26
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2024-2025 Futbol Sezonunda Malatya'yı Bölgesel Amatör Futbol Liginde temsil edecek olan Malatya Yeşilyurtspor, 16 yıllık üst düzey futbolculuk kariyerinde çok sayıda Süper Lig takımının formasını giyen Malatya'lı genç teknik adam Osman Fırat ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi için iddialı bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban ile Yönetim Kurulu, yeşil-beyazlı takımı Malatyalı genç teknik adam Osman Fırat'a emanet etti. Sportif Direktörlük görevine Malatyalı Mahmut Evren'i getirdikten sonra Teknik Direktör arayışına giren Adnan Çoban Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Osman Fırat üzerinde mutabık kalırken, yapılan törenle resmi sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kulübün Sportif Direktörü Mahmut Evren, Osman Fırat ile ekibine başarılar dileyerek, "Kulübümüz yeni bir yapılanma içerisine girdi. Kulüp Başkanımız Sayın Adnan Çoban ve Yönetim Kurulumuz güçlü ve iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni sezonda şehrimize ve ilçemize yakışan sonuçları almak için titiz ve planlı çalışıyoruz. Takımın Teknik Direktörlüğüne genç bir isim olan Osman Fırat'ı getirdik. Süper Lig'de çok sayıda takımın formasını giymiş, takım kaptanlığını yapmış, futbolu bıraktıktan sonra Yeni Malatyaspor Kulübümüzün alt yapısında görev alan Osman Hocamıza ve ekibine sonsuz başarılar diliyoruz. Birlikte hareket ederek, güçlü bir kadro kurarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapacağız" şeklinde konuştu.

Malatya Yeşilyurtspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu söyleyen Osman Fırat ise takımı hedeflenen noktaya ulaştırmak için canla başla çalışacaklarını söyledi. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni eden Osman Fırat, "Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Kulübümüzden teklif geldiğinde açıkçası çok heyecanlandım. Yeni sezon için iddialı bir takım oluşturup, üst sıraları hedefleyenKulüp Başkanımız Sayın Adnan Çoban ve Kulüp Yöneticilerimizin takımı Malatyalı bir teknik adama teslim etme düşünceleri bana göre çok değerlidir. Başkanımız, Yöneticilerimiz ve son olarak Sportif Direktörümüz Mahmut Evren ile görüştük ve her türlü konuda anlaşmaya vardık. Teknik adamlık hayatıma güzide ve değerli bir kulüpte başlayacak olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah bu güzel başlangıcı yeni başarılarla taçlandırırız. Heyecanlıyız, umut doluyuz, çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu işin üstesinden layıkıyla gelmek içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Yeşil-beyazlı ekibimizi yeni sezonda hak ettiği yere taşımak için ben ve ekibim gece gündüz demeden çalışacağız. Amacımız Malatya futboluna hizmet etmektir. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için tüm çalışmalarımızı planlı ve koordineli yürüteceğiz, işimize odaklanacağız, takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız. Yönetim Kurulumuz, güçlü bir kadro kurmak için görüşmelerini dört koldan sürdürüyor, inşallah yeni sezonda Malatya'yı en iyi şekilde temsil edecek bir kadro ile sahaya çıkacağız ve belirlenen hedefe hep birlikte ulaşacağız. Bizi böylesine anlamlı ve değerli bir göreve layık gören Başkanımız Adnan Çoban'a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yeşil-Beyazlı Takımı Osman Fırat'a teslim ettiklerini söyleyen Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban ise, "Osman Fırat hocamız uzun yıllar futbol sahalarında şehrimizi başarıyla temsil etmiş, Süper Lig takımlarında forma giymiş, genç bir teknik adamımız. Yönetim Kurulumuzun ortak kararıyla takımı Osman Fırat hocamıza teslim etmeye karar verdik. Hocamızla görüştük ve anlaştık, kendisine güveniyoruz, inşallah başarılı olacaktır. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun. Kuracağımız güçlü bir kadro ile yeni sezonda üst sıraları zorlayan bir takım oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Malatya Yeşilyurtspor Teknik Direktörlüğüne getirilen Osman Fırat ile resmi mukavele imzalandı. Osman Fırat'ın teknik ekibinde, Antrenör İlhan Akdoğan, Kaleci Antrenörü Önder Biçer ile Kondisyoner Abuzer Türkoğlu görev yapacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurtspor, Osman Fırat ile anlaştı - Son Dakika

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