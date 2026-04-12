Malatya Yeşilyurtspor\'un Galibiyeti

Malatya Yeşilyurtspor, deplasmanda karşılaştığı Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Nesine 3. Lig 2. Grup'un 29. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, Ağrı 1970 Spor Kulübü ile karşılaştı. Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı'nda oynanan maç, Malatya Yeşilyurtspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Play-off hedefiyle Ağrı'ya giden Malatya temsilcisi şu ana kadar oynağı 29 maçta 44 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip bugün aldığı 3 puanla 4. sıraya yükseldi. - MALATYA
