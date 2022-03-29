Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig'e çıktı - Son Dakika
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Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig'e çıktı

29.03.2022 17:33
Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig'e çıktı

Türkiye işitme engelliler futbol 2.Ligi'nde mücadele eden Malatya takımı şampiyon olarak 1.Lig'e yükseldi.

Türkiye işitme engelliler futbol 2.Ligi'nde mücadele eden Malatya takımı şampiyon olarak 1.Lig'e yükseldi. Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig'e çıktı.

Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa'da 5 gün süren 2. Lig 6. grup futbol karşılaşmalarda rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Grup şampiyonasında başarılı olup 1.Lig'e yükselen Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Malatya'yı bir üst ligde temsil edecek. - MALATYA

Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig'e çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig'e çıktı - Son Dakika


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