Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

22.08.2022 15:34
Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

Malatyalı milli yüzücü Burcu Naz Narin, Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Malatyalı milli yüzücü Burcu Naz Narin, Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Malatyalı milli sporculardan Burcu Naz Narin, İstanbul'da yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu. 14-18 yaş ve açık yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Malatyalı milli sporcu Narin, genel klasmanda da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Sporcu Narin'e şampiyonluk madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu takdim etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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