Malatyalı milli sporculardan Burcu Naz Narin, İstanbul 'da yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu. 14-18 yaş ve açık yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Malatyalı milli sporcu Narin, genel klasmanda da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.