Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci - Son Dakika
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Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci

07.08.2022 17:19
Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde ettiler.

Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde ettiler.

Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlendi. Malatya'dan Türkiye Şampiyonasına 10 sporcu katıldı.

Malatyalı sporculardan Burcunaz Narin 7 bin 500 metre de Türkiye birincisi, Tuna Erdoğan ise 5 bin metre de Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı olan iki sporcu da Milli Takıma seçildiler. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci - Son Dakika
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