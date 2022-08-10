Malazgirt'te milli sporcu ödüllendirildi - Son Dakika
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Malazgirt'te milli sporcu ödüllendirildi

10.08.2022 09:32
Malazgirt'te milli sporcu ödüllendirildi

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Slovakya'da düzenlenen Banska Bystrica 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde üçüncü olan milli atlet Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Slovakya'da düzenlenen Banska Bystrica 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde üçüncü olan milli atlet Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi.

Kaymakam Demirer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey ve milli atlet Kılıç'ı makamında ağırladı.

Özbey'den ilçedeki spor faaliyetleri hakkında bilgi alan Demirer, milli atlet Kılıç'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da makamında kabul ettiği milli atlet Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altın, Kılıç'a başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Cengiz Altın, Malazgirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malazgirt'te milli sporcu ödüllendirildi - Son Dakika

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