Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın , Slovakya 'da düzenlenen Banska Bystrica 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde üçüncü olan milli atlet Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi.

Kaynak: AA

Cengiz Altın, Malazgirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Malazgirt'te milli sporcu ödüllendirildi - Son Dakika

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