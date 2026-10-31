Malezya GP sprintini Red Bull KTM'li Pedro Acosta 20.04.098 ile kazandı - Son Dakika
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Malezya GP sprintini Red Bull KTM'li Pedro Acosta 20.04.098 ile kazandı

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Malezya Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull KTM pilotu Pedro Acosta, Sepang'da 20.04.098'lik dereceyle kazandı. Ducati'den Marc Marquez liderin 0.578 saniye gerisinde ikinci, Aprilia'dan Marco Bezzecchi 1.310 saniye farkla üçüncü oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı olan Malezya Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta kazandı.

Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20: 04.098'lik derecesiyle Acosta birinci sırayı aldı.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 0.578 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi ise 1.310 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

Malezya Grand Prix'sinin 20 turluk yarışına yarın (TSİ) 10.00'da start verilecek.

Kaynak: AA
Marco BezzecchiMalezyaRedbullDucatiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Malezya GP sprintini Red Bull KTM'li Pedro Acosta 20.04.098 ile kazandı - Son Dakika
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