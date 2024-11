Malheiro: Futbolda Hatalar Gelişimin Parçası

Spor

TRABZONSPOR'un sezon başında renklerine kattığı sağ bek Pedro Malheiro, "Kimse hata yapmak istemez ama hepimiz hata yapıyoruz ve bunlar da gelişimimizin bir parçası oluyor. Bunlar oyunun bir parçası, ben de oyuncu olarak her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışan biriyim" dedi.

Sezon öncesi transfer döneminde 2 milyon Euro bedelle 4+1 yıllık bir sözleşme ile Trabzon spor'un renklerine kattığı Pedro Malheiro, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Portekiz Ligi'nde istatistiklerde en çok dripling yapan ve ikili mücadele kazanan savunmacılar arasında öne çıkan Malheiro, Trabzonspor'un teklifini duyduğunda hiç tereddüt etmeden gitmek istediğini menajerine ilettiğini ifade etti.

Trabzonspor'un her zaman kupalar kazanmak isteyen ve şampiyonlukları hedefleyen bir takım olmasının bu kararında etkili olduğunun altını çizen Malheiro, "Bunun kariyerimde önemli bir adım olacağını menajerime söyledim. Hep kupalar kazanmak isteyen, şampiyonlukları hedefleyen bir kulüp. Bu nedenle hemen kabul ettim. Benim için ciddi bir adım olacağının bilincindeydim. Ben de kulübe zaferler kazanırken yardımcı olabilmeyi çok istedim. Birlikte başarılı olacağımızdan da emindim" diye konuştu.

'ÇALIŞMAYI ÇOK SEVEN BİR OYUNCUYUM'

Çalışmayı çok seven bir oyuncu olduğunu ve Trabzonspor'a transfer olduğu Boavista'da her anlamda çok olumlu ve iyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Malheiro, "Kulüp gelişmeme yardımcı oldu. Bunların hepsi tabii ki çalışmanın ürünü, ben çalışmayı çok seven bir oyuncuyum. Pozisyonumun gerekliliklerini bireysel olarak çalışırım. Bu da bana çok yardımcı oldu. Oyuncular olarak bizler hep, hafta boyunca maçta en iyimizi verebilmek için çalışıyoruz, ben de aynısını yapıyorum ve bu da bana çok yardımcı oluyor" dedi.

'HATA OYUNUN BİR PARÇASI'

Futbolda hatanın da oyunun bir parçası olduğuna vurgu yapan genç oyuncu, "Kimse hata yapmak istemez ama hepimiz hata yapıyoruz ve bunlar da gelişimimizin bir parçası oluyor. 30 yaşında da 40 yaşında da olsanız mutlaka hata yaparsınız. Bunlar oyunun bir parçası, ben de oyuncu olarak her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışan biriyim. Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım. Belki daha iyi hale getirmek isteyebileceğim özelliklerimden bir tanesi olarak, öne daha fazla gitmeyi, daha fazla gol atabilmeyi sayabilirim. Daha fazla asistlerle katkıda bulunmak isterim. Savunma yönümü daha güçlendirmek isterim. Bunları yaptığımda her geçen gün ilerleyip daha iyi bir oyuncu olabilirim diye düşünüyorum" dedi.

'BAŞARILI OLMAK İÇİN YÜZDE 100'ÜNÜ DEĞİL YÜZDE 200'ÜNÜZÜ VERMENİZ GEREKİYOR'

Sahada her zaman yüzde 100'ünü vermeye çalıştığını bunun için de sadece antrenmanlarda değil saha dışında da iyi odaklanmaya çalıştığını söyleyen genç oyuncu şöyle konuştu:

"Futbol için yaşamamız lazım. Farklı bir hayat tarzına sahip olmamız lazım. Tabii ki rahat bir hayat sürerken, rahatlamamız gerekir, ortalama olarak bir futbolcu normal bir insandan daha fazla da kazansa, çok çalışmayı hiçbir zaman bırakmamalıyız. Kendi adıma şunu söyleyebilirim; profesyonel futbolcu olabildiğim için kendimi ayrıcalıklı, şanslı hissediyorum. Her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Sadece antrenmanlara değil, aynı zamanda saha dışına da iyi odaklanmaya çalışıyorum, çünkü futbol sadece dört çizgi içerisinde oynanmıyor. Dinlenmenize, uykunuza, beslenmenize, salon çalışmalarınıza dikkat etmek zorundasınız. Bunlar küçük, ama günün sonunda fark yaratan detaylar. Bunlar futbolda başarılı olmak istiyorsanız yüzde 100'ünüzü değil yüzde 200'ünüzü vermeniz gereken konular."

'79 NUMARA İLE İŞLER HEP İYİ GİTTİ'

Malheiro, forma numarası olan 79'un hikayesini de şu şekilde anlattı:

"Ben aslında 7 numarayı almak istemiştim. Ama A takıma yeni çıktığım için tecrübeli oyuncularımız vardı ve 7 numarayı onlar almışlardı. Tercihimin nedeni Cristiano Ronaldo hayranlığım. 7 numarayı alamayınca, Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi sonrasında, ilk önce 9 numarayı tercih etmesiyle ben de bu iki rakamı birleştirip 79 numarayı almaya karar verdim. Bu numarayla ilk çıkışım gerçekleşti ve benim adıma işler de iyi gitti. Dolayısıyla kariyerim boyunca hep bu forma numarasıyla devam etmek istiyorum."

'KARİYER KONUSUNDA FUTBOLCULUK DIŞINDA BİR B PLANIM HİÇ OLMADI'

Çocukluğundan beri sadece futbolcu olmak istediğini bu yüzden de kariyer konusunda bir B planının hiç olmadığını anlatan Portekizli oyuncu, "Açıkçası futbolcu olmasaydım ne yapardım hiç düşünmedim. Çünkü B planım hiç olmadı, çocukluktan beri sadece futbolcu olmak istemiştim. Sadece buna odaklandım ve Tanrı'ya şükürler olsun bu çocukluk hayalimi gerçekleştirebildim. Ama eğer futbolcu olamasaydım sanırım, mutlaka sporla ilgili bir iş yapardım. Mutlaka spor dünyasında olurdum. Futboldan sonra, hep ailemle vakit geçirmek isterim, çünkü oynarken neredeyse hayatımızın tamamını işimize adıyoruz. Ama futboldan sonra net olarak ne iş yapacaksın diye sorarsanız belki bunu net olarak bilmiyorum ama mutlaka futbol ya da sporla ilgili bir iş yaparım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'AİLEM HER ŞEYİN ÖTESİNDE'

Disiplinli biri olduğunu ve her şeyi saatinde yapmayı sevdiğini dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, "Ama 'hayatta neyi affetmezsin' derseniz buna 'ihanet' cevabını verebilirim. Bir arkadaşımın ihaneti, bana zarar vermesi, ya da eşimle olan ilişkimizdeki bir ihanet tabii ki affedilemez. İhanet ya benim onlar için ya da onların benim için önemli olmadıklarının da bir gösterisi bir yandan. Eğer böyle bir şey yaşanacak olursa, bu da kendi yolumda gitmem için önemli bir sinyal olur. Ailem her şeyin ötesinde her zaman 1 numaradadır. Çok paraya, dünyanın en iyi arabasına, her şeye sahip olabilirsiniz ama sizin yanınızda olacak iyi bir aileniz yoksa hayatın da çok bir anlamı olmaz bence" dedi.

Pedro Malheiro, geçmişten bugüne en iyi 11'ini de şu şekilde sıraladı:

"Casillas – Cancelo, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo – Busguets, Modric, Xavi – Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario"