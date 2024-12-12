UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Malmö- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Malmö
Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)
Malmö: Persson, Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi
Son Dakika › Spor › Malmö-Galatasaray Maç Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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