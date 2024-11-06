Malmö Teknik Direktörü'nden Mağlubiyet Açıklaması - Son Dakika
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Malmö Teknik Direktörü'nden Mağlubiyet Açıklaması

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Rydström, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçı hak etmediklerini ve üretken olamadıklarını söyledi.

06.11.2024 21:29
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Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – MALMO Teknik Direktörü Henrik Rydström, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık ve toparlanamadık. Maçı hak eden taraf bizdik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İsveç temsilcisi Malmö, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın karşılaşmada yakaladığı fırsatları gole çevirdiğini belirten Rydström, "Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık ve toparlanamadık. Maçı hak eden taraf bizdik" diye konuştu.

'OYUN RİTMİMİZİ BULAMADIK'

Kanat organizasyonlarında iyi olamadıklarını anlatan Rydström, "Oyun yapımıza bakınca organizasyon eksikliği yaşadık. Kanat organizasyonlarında iyi olmamız gerekiyordu. Gol yollarında daha üretken olmak için değişiklik yaptık. Yeni oyuncuları oyuna sürdüm. Üretken olmamız gerekti. Oyun ritmimizi bulamadık. İlk golde savunmayı yapamadık. Oyuncu değişikliğinde ritim yakalamak istedik. Tutuk kaldık ve üretkenliği yakalayamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Malmö Teknik Direktörü\'nden Mağlubiyet Açıklaması
Kaynak: DHA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malmö Teknik Direktörü'nden Mağlubiyet Açıklaması - Son Dakika

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