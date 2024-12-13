Malmö ve Galatasaray 2-2 Berabere Kaldı

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MALMÖ Teknik Direktörü Henrik Rydström, "Geri düşmüştük sonra beraberliği yakaladık. Bu da pozitif, olumlu bir şey. İyi bir hissiyat, iyi bir duygu ama iyi şeyler de yarattık oyunda. Tabii kazanmak isterdik ama böyle bitti" dedi.

Malmö, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Henrik Rydström, "Geri düşmüştük sonra beraberliği yakaladık. Bu da pozitif, olumlu bir şey. İyi bir hissiyat, iyi bir duygu ama iyi şeyler de yarattık oyunda. Tabii kazanmak isterdik ama berabere bitti. İleriye gitmek için 2 galibiyet lazım" şeklinde konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Rydström, "Biz defans oynadık. Bizim taktiğimiz 5-3-2'ydi. Öyle başladık. Sonra topu orta sahada tutmak istedik, yoksa Galatasaray sahasına atmak isterdik. Galatasaray da 3-4-3 oynadı. Elimizden geleni yaptık. Yani topu her zaman onların sahasında tutmayı becerebildik" sözlerini sarf etti.

Kaleci tercihi hakkında konuşan Henrik Rydström, "Ben Ricardo'yu koyabilirdim ama Joakim'i seçtim. İç güdüsü daha güçlü fiziksel olarak da daha güçlü. Cezası sahasında bir gol kurtardı. Ben bu oyunda onun performansını daha iyi gördüm" dedi.