Maltepe'de filede anlamlı turnuva: kadınlar adına manşet attılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de filede anlamlı turnuva: kadınlar adına manşet attılar

Maltepe\'de filede anlamlı turnuva: kadınlar adına manşet attılar
08.03.2026 21:35  Güncelleme: 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen voleybol turnuvasında kadın dayanışmasına dikkat çekildi. Turnuvada kazanan ekipler ödüllendirildi.

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenledi. Kadınların hak ettiği eşitlik ve fırsatlara erişim mücadelesine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmak, kadın dayanışmasını ve eşitlik arayışını güçlü bir şekilde sahaya yansıtmak amacıyla düzenlenen turnuvada kazanan kadın dayanışması oldu.

Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kadın haklarına dikkat çekmek, bu anlamda toplumsal farkındalık oluşturmak ve kadın dayanışmasını ve eşitlik arayışını güçlü bir şekilde sahaya yansıtmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Voleybol Turnuvası gerçekleştirildi. Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Mor Ege, Cansın A, Lilyum, Papatya, Cansın B, Mor Atletik, Zambak, Thunders A, Manolya, Begonvil, Nilüfer ve Thunders B adında tamamen kadınlardan oluşan voleybol takımları katıldı.

Atatürk'ün sözlerini içeren pankartla sahaya çıktılar

Karşılaşmalar sonunda kazanan kadınlar ve kadın dayanışması olurken, birinci olan Cansın B, ikinci olan Cansın A ve üçüncü olan Nilüfer takımlarına günün anlam ve önemine ilişkin hediyelerle madalya ve kupalar verildi. Voleybolcular sahaya Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Kadınlarını geri bırakan bir toplum geride kalmaya mahkumdur" sözlerini içeren pankartla sahaya çıktı.

Turnuva sonrası birinci olanlara ödüllerini Maltepe Belediye Başkanı Şükrü Akçadağ, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhan Tuğra Aytaç ve Süreyyapaşa Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Güven Doğan verdi. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Maltepe, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maltepe'de filede anlamlı turnuva: kadınlar adına manşet attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 21:58:41. #7.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de filede anlamlı turnuva: kadınlar adına manşet attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.