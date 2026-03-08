Maltepe\'de filede anlamlı turnuva: kadınlar adına manşet attılar

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenledi. Kadınların hak ettiği eşitlik ve fırsatlara erişim mücadelesine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmak, kadın dayanışmasını ve eşitlik arayışını güçlü bir şekilde sahaya yansıtmak amacıyla düzenlenen turnuvada kazanan kadın dayanışması oldu.

Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kadın haklarına dikkat çekmek, bu anlamda toplumsal farkındalık oluşturmak ve kadın dayanışmasını ve eşitlik arayışını güçlü bir şekilde sahaya yansıtmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Voleybol Turnuvası gerçekleştirildi. Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Mor Ege, Cansın A, Lilyum, Papatya, Cansın B, Mor Atletik, Zambak, Thunders A, Manolya, Begonvil, Nilüfer ve Thunders B adında tamamen kadınlardan oluşan voleybol takımları katıldı.

Atatürk'ün sözlerini içeren pankartla sahaya çıktılar

Karşılaşmalar sonunda kazanan kadınlar ve kadın dayanışması olurken, birinci olan Cansın B, ikinci olan Cansın A ve üçüncü olan Nilüfer takımlarına günün anlam ve önemine ilişkin hediyelerle madalya ve kupalar verildi. Voleybolcular sahaya Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Kadınlarını geri bırakan bir toplum geride kalmaya mahkumdur" sözlerini içeren pankartla sahaya çıktı.

Turnuva sonrası birinci olanlara ödüllerini Maltepe Belediye Başkanı Şükrü Akçadağ, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhan Tuğra Aytaç ve Süreyyapaşa Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Güven Doğan verdi. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL