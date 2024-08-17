Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyespor'u ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyespor'u ziyaret etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyespor\'u ziyaret etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Manavgat Belediyespor'un hazırlıklarını yerinde görmek amacıyla kulübü ziyaret etti. Başkan Kara, antrenmanları izleyerek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geldi.

17.08.2024 12:43  Güncelleme: 12:49
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sezon hazırlıklarını sürdüren Manavgat Belediye spor Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Manavgat Belediyespor'un hazırlıklarını yerinde görmek amacıyla kulübü ziyaret etti. Başkan Kara, antrenmanları izleyerek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geldi. 2024-2025 sezonunda BAL Ligi'nde mücadele edecek Belediyespor, yeni transferlerle birlikte daha da güçlenen kadrosuyla sezonu zirvede bitirerek bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Akhanım, yeni sezondan umutlu

Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Akhanım, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Akhanım, takımın sezon öncesi antrenmanlarına dair detayları paylaşarak, sezon hedeflerine ulaşmak için gerekli stratejileri oluşturduklarını ifade etti. Akhanım, "Sezon öncesi hazırlıklarımız oldukça verimli geçiyor. Oyuncularımızın form durumlarını artırmak ve takım kimyasını güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni transferler ve kadro yenilikleri hakkında da bilgi veren Akhanım, "Yeni transferlerimizle birlikte kadro kalitemizi artırdık. Takım içi rekabet ve forma mücadelesinin tüm oyuncularımızın performansına olumlu olarak yansıyacağına inanıyoruz. Teknik ekibimizle birlikte, tüm oyuncularımızın en iyi performansını ortaya koyabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kara: "El birliği içerisinde çalışacağız"

Ziyaretin ardından konuşan Başkan Kara, "Belediyespor, Manavgat'ın gururu ve spor şehri olmamız açısından çok önemli bir temsilcimiz. Bu sezon için belirlediğimiz şampiyonluk hedefi doğrultusunda hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Sporcularımızın ve teknik ekibimizin bu yolda vereceği mücadeleye olan inancımız tamdır. Her zaman yanınızdayız ve desteğimizi esirgemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyespor'u ziyaret etti - Son Dakika

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